Iniesta si ritira da calciatore | Mi piacerebbe tornare al Barcellona un giorno

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Mi auguro che Flick continui per tanti anni, perché sarebbe il segno che le cose stanno andando bene per il nostro club. Ma miunal Barça”. Lo ha detto Andressul palco di Port Vell a, dove ha annunciato il suo ritiro da. “Grazie per esservi uniti a me in questoe grazie a coloro che non hanno potuto essere presenti. Queste sono lacrime di emozione e di orgoglio, di quel ragazzo di Fuentealbilla che aveva il sogno di diventaree lo ha realizzato dopo tanti sforzi e senza mai arrendersi”, ha detto visibilmente commosso. “Non cambierei nulla perché ho avuto la fortuna di volere fortemente tutte le decisioni che ho preso”, ha spiegato. Più importante il gol in finale mondiale con la Spagna o quello allo Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League col? “Non posso sceglierne uno.