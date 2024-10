Il Milan lancia la sua 'Hall of Fame', Baresi è il primo membro (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Il Milan lancia la sua Hall of Fame presented by Emirates, per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni del 125 Anniversario del Club. La Hall of Fame celebra figure che hanno rappresentato il Club in maniera distintiva, sia dentro che fuori dal campo. "Attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno, queste leggende hanno scritto il loro nome nella storia del Club, diventando simbolo dello spirito rossonero", spiega las società. "La Hall of Fame non è pero' solamente un tributo ai traguardi del passato, ma vuole anche essere una fonte di ispirazione per le generazioni future, riflettendo la dedizione del Club nel coltivare l'eccellenza". Franco Baresi sarà il primo membro ufficiale. Agi.it - Il Milan lancia la sua 'Hall of Fame', Baresi è il primo membro Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Illa suaofpresented by Emirates, per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni del 125 Anniversario del Club. Laofcelebra figure che hanno rappresentato il Club in maniera distintiva, sia dentro che fuori dal campo. "Attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno, queste leggende hanno scritto il loro nome nella storia del Club, diventando simbolo dello spirito rossonero", spiega las società. "Laofnon è pero' solamente un tributo ai traguardi del passato, ma vuole anche essere una fonte di ispirazione per le generazioni future, riflettendo la dedizione del Club nel coltivare l'eccellenza". Francosarà ilufficiale.

Mastropietro lancia la Pianese : Milan Futuro battuto a domicilio - Nella ripresa la Pianese parte forte e passa al 3-4-3 con Sorrentino che però si infortuna presto, dentro Falleni. Al 42’ penalty per i bianconeri: Minotti (espulso) stende in area Odjer, che si presenta dagli undici metri e angola il tiro, Nava intercetta e, sebbene il pallone sembrava avesse ... (Sport.quotidiano.net)

Mastropietro lancia la Pianese : Milan Futuro battuto a domicilio - Note: espulsi: Coubis (5’pt), Minotti (43’st). Nel finale pioggia di occasioni senesi: Falleni si invola in contropiede e serve a centro area Mignani, che però si vede sbarrare la strada da un super Nava. Recuperi: 2 e 5. Panchina: Mastrantonio, Alesi, Bakoune, Zoukic. . Allenatore ... (Lanazione.it)

Cessione Milan - Gerry Cardinale smentisce la ricerca di un socio e rilancia. Tutti gli obiettivi - Cessione Milan, Gerry Cardinale non ha alcuna intenzione d lasciare il club e non intende trovare un socio. it (@dailymilan. Oltre alla parte di business, quindi, tra gli obiettivi primari di Cardinale c’è anche quello di riportare il Milan dove merita in Italia e in Europa! L'articolo Cessione ... (Dailymilan.it)