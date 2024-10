Isaechia.it - Grande Fratello in risalita: ecco gli ascolti della settima puntata

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri sera. 7 ottobre 2024, è andata in onda in prima serata su Canale 5 ladicondotto da Alfonso Signorini. In studio le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre in postazione social Rebecca Staffelli. Laha totalizzato 2.293.000 spettatori con uno share indel 18.5%. Di seguito glidegli altri programmiserata dal portale Davide Maggio: Nella serata di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, su Rai1 la fiction Kostas ha interessato 2.779.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 – dalle 21:35 alle 0.18 – il debutto de L’Altra Italia, con Antonino Monteleone, intrattiene 276.000 spettatori pari all’1.8%. Su Italia1 Fast & Furious 9: The Fast Saga incolla davanti al video 1.109.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 674.000 spettatori e il 4.