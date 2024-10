Secoloditalia.it - Consulta, Donzelli zittisce l’opposizione: “Spia dal buco della serratura, da noi solo persone valide”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Di questo governo e di questo centrodestra non si registra un voto che abbia visto forze politiche in dissenso, uno strappo, un problema reale: siamo l’unico esecutivo da moltissimi anni in qua, lo registrano osservatori terzi e oggettivi, il cui consenso è cresciuto e non calato dopo quasi due anni”, spiega oggi sul “CorriereSera” Giovanni, responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, nel giorno in cui in Parlamento è chiamato a votare un componenteCorte Costituzionale, che la maggioranza avrebbe individuato in Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi. Nei giorni scorsi, alcune fughe di notizie dalle chat riservate dei parlamentari di FdI hanno scatenato le polemiche del. “Ora addirittura le chat dei parlamentari, suvvia Noi stiamo cambiando l’Italia, e lo facciamo seriamente.