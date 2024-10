“C’è una notizia dal Libano. Dov’è la Gregoraci?”: la gaffe di Massimo Giletti che si collega con l’inviata Lucia Goracci a Lo Stato delle Cose (Di martedì 8 ottobre 2024) “È bello rivederti in Rai, posso dirlo?”, così ha esordito Matteo Salvini a “Lo Stato delle Cose“, il nuovo talk show di Rai3 condotto da Massimo Giletti. Un bentornato nel servizio pubblico dopo la rottura con La7: “C’è voluto un po’ di tempo ma siamo fortunati ad essere tornati”, ha replicato il giornalista. Nel corso dell’intervista il vicepremier è tornato sul tema, lanciando una frecciatina alla terza rete che, come molti nella maggioranza di governo, considera troppo schierata a sinistra: “Torno su Rai3 solo per te, perché altrimenti non è la mia casa abituale”, ha detto Salvini rivolgendosi al padrone di casa dandogli del tu. “Questa è la casa di tutti adesso”, la replica di Giletti. “Va bene, è la casa del popolo“, la chiosa quasi ironica del ministro. Ilfattoquotidiano.it - “C’è una notizia dal Libano. Dov’è la Gregoraci?”: la gaffe di Massimo Giletti che si collega con l’inviata Lucia Goracci a Lo Stato delle Cose Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “È bello rivederti in Rai, posso dirlo?”, così ha esordito Matteo Salvini a “Lo“, il nuovo talk show di Rai3 condotto da. Un bentornato nel servizio pubblico dopo la rottura con La7: “C’è voluto un po’ di tempo ma siamo fortunati ad essere tornati”, ha replicato il giornalista. Nel corso dell’intervista il vicepremier è tornato sul tema, lanciando una frecciatina alla terza rete che, come molti nella maggioranza di governo, considera troppo schierata a sinistra: “Torno su Rai3 solo per te, perché altrimenti non è la mia casa abituale”, ha detto Salvini rivolgendosi al padrone di casa dandogli del tu. “Questa è la casa di tutti adesso”, la replica di. “Va bene, è la casa del popolo“, la chiosa quasi ironica del ministro.

