Calendario venatorio, ok dal Tar: “La caccia ha valore sociale e culturale” (Di martedì 8 ottobre 2024) Brescia, 8 ottobre 2024 – Confermata la legittimità del Calendario venatorio lombardo: per il Tar di Milano, vanno bene date di chiusura e giornate integrative. Una vittoria che Federcaccia Lombardia definisce epocale (considerando i precedenti) rispetto al ricorso di Lav, Lac, Lipu, Lndc e Wwf, che contestava le date di apertura e di chiusura per la caccia ad alcune specie di uccelli e chiedeva anche la sospensione dei provvedimenti impugnati. La sentenza Il ricorso era stato in parte accolto con un decreto cautelare che ha bloccato l’inizio anticipato della caccia al 15 settembre, consentendola solo a partire dal 2 ottobre. Ilgiorno.it - Calendario venatorio, ok dal Tar: “La caccia ha valore sociale e culturale” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Brescia, 8 ottobre 2024 – Confermata la legittimità dellombardo: per il Tar di Milano, vanno bene date di chiusura e giornate integrative. Una vittoria che FederLombardia definisce epocale (considerando i precedenti) rispetto al ricorso di Lav, Lac, Lipu, Lndc e Wwf, che contestava le date di apertura e di chiusura per laad alcune specie di uccelli e chiedeva anche la sospensione dei provvedimenti impugnati. La sentenza Il ricorso era stato in parte accolto con un decreto cautelare che ha bloccato l’inizio anticipato dellaal 15 settembre, consentendola solo a partire dal 2 ottobre.

