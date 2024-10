Accordo tra Trenitalia e SkyTeam, un’unica prenotazione per l’aereo e il treno (Di martedì 8 ottobre 2024) Prenotare in un’unica soluzione un itinerario di viaggio in treno e aereo. È questo il risultato raggiunto da Trenitalia (gruppo Fs) e SkyTeam (alleanza tra diverse compagnie aeree del mondo) nel loro Accordo – memorandum of understanding -che permetterà a chi arriva in Italia con l’aereo di raggiungere molte destinazioni in treno con i vettori ad alta velocità di Trenitalia. Un nuovo modo di viaggiare che potrebbe rendere più facile valorizzare i territori del nostro Paese attraverso la semplificazione della formazione degli itinerari di viaggio. Quifinanza.it - Accordo tra Trenitalia e SkyTeam, un’unica prenotazione per l’aereo e il treno Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prenotare insoluzione un itinerario di viaggio ine aereo. È questo il risultato raggiunto da(gruppo Fs) e(alleanza tra diverse compagnie aeree del mondo) nel loro– memorandum of understanding -che permetterà a chi arriva in Italia condi raggiungere molte destinazioni incon i vettori ad alta velocità di. Un nuovo modo di viaggiare che potrebbe rendere più facile valorizzare i territori del nostro Paese attraverso la semplificazione della formazione degli itinerari di viaggio.

