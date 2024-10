Theo Hernandez, il perfetto esempio di come (non) fare il capitano del Milan (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rigore ingenuo procurato su Colpani, rigore tirato con sufficienza e parato da De Gea, prestazione svogliata e sotto tono, nervosismo e proteste Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rigore ingenuo procurato su Colpani, rigore tirato con sufficienza e parato da De Gea, prestazione svogliata e sotto tono, nervosismo e proteste

Fiorentina-Milan - Marelli : “Tocco Theo-Colpani? Non era da rigore” - Fiorentina-Milan. Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha espresso le sue considerazioni sull'arbitraggio dell'incontro. (Pianetamilan.it)

DIRETTA / Fiorentina-Milan 1-0 - De Gea para il rigore a Theo Hernandez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 47' FINE PRIMO TEMPO! FIORENTINA IN VANTAGGIO 1-0 SUL MILAN! 45' DE GEA PARA! Theo Hernandez calcia basso e angolato, il portiere spagnolo ci arriva e mantiene il risultato sull'1-0! 43' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Bell'azione tutta di prima dei... (Firenzetoday.it)

Fiorentina-Milan - MOVIOLA LIVE : Theo su Dodò - rigore con il Var. Poi penalty per Reijnders - Fiorentina-Milan è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto della... (Calciomercato.com)