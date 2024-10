Riscoprire la nostalgia nelle sale di tre ville d’epoca

(Di lunedì 7 ottobre 2024) «In Italy we call it “dolce far niente”. It means, “the sweetness of doing nothing”. We are masters of it», recita il trend social che questa estate ha riempito le home di tik tok, e non solo. Non troppo distante dalla “vita lenta” dipinta sui social, i video utilizzanti questo suono riprendevano scorci di paesaggi, case vacanza durante pomeriggi assolati, spiagge al tramonto. È proprio questo “dolce far niente”, il recupero del proprio tempo e la riscoperta della noia come spazio di creazione a cui sono ispirati tre hotel sulle sponde dei laghi, dove la bellezza del passato si unisce alla tranquillità meditativa del paesaggio lacustre. Il Grand Hotel Victoria di Menaggio è un simbolo di eleganza classica che rial diciannovesimo secolo. La struttura è situata sulle sponde del lago e rappresenta un esempio di architettura