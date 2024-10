Raccolta alimentare del Leo club Agrigento host: i beni verranno portati alla parrocchia di San Gregorio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Riempite tante buste con prodotti alimentari a lunga conservazione. Gli agrigentini, come sempre, si rivelano sensibili nei confronti di chi è in difficoltà. E la Raccolta alimentare, fatta ieri al Conad del centro commerciale "Città dei Templi" dai ragazzi del Leo club Agrigento host, ha avuto Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Riempite tante buste con prodotti alimentari a lunga conservazione. Gli agrigentini, come sempre, si rivelano sensibili nei confronti di chi è in difficoltà. E la, fatta ieri al Conad del centro commerciale "Città dei Templi" dai ragazzi del Leo, ha avuto

Agrigentonotizie.it - Raccolta alimentare del Leo club Agrigento host: i beni verranno portati alla parrocchia di San Gregorio

Al Mercato alimentare i premi (e le penalità) per chi fa meglio la raccolta differenziata - Sogemi, con la collaborazione di Amsa-Gruppo A2A e del Comune di Milano, rinnova l’impegno per la sostenibilità del Mercato alimentare attraverso una gestione virtuosa dei rifiuti. Lo scorso marzo l’introduzione della raccolta porta a porta, delle differenziazione e della fornitura di nuovi... (Leggi la notizia)

Potenziamento della ‘differenziata’. Tre nuovi contenitori di raccolta per l’olio alimentare esausto - Il vicesindaco del Comune di Capalbio, Giuseppe Ranieri (nella foto), annuncia "un servizio importante per i residenti e i visitatori, per il quale ringraziamo Sei Toscana per la collaborazione". La raccolta dell’olio alimentare, effettuata in sicurezza attraverso mezzi autorizzati, costituisce ... (Leggi la notizia)