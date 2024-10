Incidenti lavoro, travolto da mezzo meccanico: morto operaio a Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un operaio di 60 anni è stato travolto da un mezzo meccanico ed è morto questa mattina nel porto di Napoli. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le ore 12 nel porto commerciale partenopeo. A darne notizia è la segreteria della Filt Cgil Napoli e Campania. “Siamo in attesa che gli organi preposti facciano chiarezza sulla dinamica”, dichiara Angelo Lustro, segretario generale Filt Cgil Napoli e Campania. “Certo è – aggiunge – che non si può morire lavorando. L’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori portuali del porto di Napoli, ma anche di Salerno e Castellammare di Stabia. Tragedie che non possono e non debbono accadere in un Paese civile come il nostro. Lapresse.it - Incidenti lavoro, travolto da mezzo meccanico: morto operaio a Napoli Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Undi 60 anni è statoda uned èquesta mattina nel porto di. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le ore 12 nel porto commerciale partenopeo. A darne notizia è la segreteria della Filt Cgile Campania. “Siamo in attesa che gli organi preposti facciano chiarezza sulla dinamica”, dichiara Angelo Lustro, segretario generale Filt Cgile Campania. “Certo è – aggiunge – che non si può morire lavorando. L’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori portuali del porto di, ma anche di Salerno e Castellammare di Stabia. Tragedie che non possono e non debbono accadere in un Paese civile come il nostro.

