Idf, numerosi proiettili dal Libano verso centro Israele (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due enormi boati si sono sentiti nel centro di Tel Aviv questa sera subito dopo le sirene d'allarme. Subito dopo l'Idf ha reso noto che numerosi proiettili sono stati lanciati dal Libano sul centro di Israele. Almeno cinque bombe, è stato riferito in seguito, sono state lanciate dal Libano verso il centro di Israele, alcune sono state intercettate mentre altre sono cadute ed esplose in aree aperte. Quotidiano.net - Idf, numerosi proiettili dal Libano verso centro Israele Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due enormi boati si sono sentiti neldi Tel Aviv questa sera subito dopo le sirene d'allarme. Subito dopo l'Idf ha reso noto chesono stati lanciati dalsuldi. Almeno cinque bombe, è stato riferito in seguito, sono state lanciate dalildi, alcune sono state intercettate mentre altre sono cadute ed esplose in aree aperte.

