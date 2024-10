Dagli Usa 179 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza Il rapporto della Brown University accusa | Così gli Stati Uniti hanno contribuito all’escalation

Dagli Usa 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza. Il rapporto della Brown University accusa: “Così gli Stati Uniti hanno contribuito all’escalation” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Usa di Joe Biden hanno speso la cifra record di 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza e Così “hanno contribuito a un’escalation del conflitto in Medio Oriente”. Lo denuncia il rapporto per il progetto Costs of War della Brown University, pubblicato nell’anniversario degli attacchi di Hamas allo Stato ebraico. Altri 4,86 miliardi di dollari sono Stati investiti in operazioni militari statunitensi intensificate nella regione Dagli attacchi del 7 ottobre 2023, affermano i ricercatori, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Questa cifra include i costi di una campagna guidata dalla Marina per reprimere gli attacchi alle navi commerciali da parte degli Houthi dello Yemen. Gran parte delle armi consegnate Dagli Stati Uniti dal 7 ottobre scorso è costituita munizioni, proiettili di artiglieria e bombe a guida di precisione. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Usa di Joe Bidenspeso la cifra record di 17,9diina un’escalation del conflitto in Medio Oriente”. Lo denuncia ilper il progetto Costs of War, pubblicato nell’anniversario degli attacchi di Hamas allo Stato ebraico. Altri 4,86disonoinvestiti in operazionistatunitensi intensificate nella regioneattacchi del 7 ottobre 2023, affermano i ricercatori, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Questa cifra include i costi di una campagna guidata dalla Marina per reprimere gli attacchi alle navi commerciali da parte degli Houthi dello Yemen. Gran parte delle armi consegnatedal 7 ottobre scorso è costituita munizioni, proiettili di artiglieria e bombe a guida di precisione.

Lanotiziagiornale.it - Dagli Usa 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza. Il rapporto della Brown University accusa: “Così gli Stati Uniti hanno contribuito all’escalation”

