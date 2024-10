Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude: fermato 65enne. Il racconto della donna alla figlia in ospedale prima di morire (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata lei stessa a raccontare tutto alla figlia e alla polizia prima di morire in ospedale. Il marito ha dato fuoco all’auto con lei all’interno e poi – quando è riuscita a uscire dall’abitacolo – l’ha aggredita, immobilizzandola sull’asfalto e ponendole le mani intorno al collo per soffocarla. Gli agenti hanno così fermato per omicidio premeditato e aggravato il 65enne Giuseppe Lacarpia. È accaduto nella campagne di Gravina in Puglia domenica notte intorno all’1.40: la donna, Angela Turturo di 60 anni, era stata soccorsa e trasportata in ospedale. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un incidente stradale. Sul posto c’era una Fiat ferma di traverso sulla carreggiata avvolta dalle fiamme, mentre una squadra dei vigili del fuoco stava spegnendo l’incendio e il personale sanitario del 118 che stava prestando i primi soccorsi alla donna. Ilfattoquotidiano.it - Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude: fermato 65enne. Il racconto della donna alla figlia in ospedale prima di morire Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata lei stessa a raccontare tuttopoliziadiin. Il marito ha datoall’con lei all’interno e poi – quando è riuscita a uscire dall’abitacolo – l’ha aggredita, immobilizzandola sull’asfalto e ponendole leintorno al collo per soffocarla. Gli agenti hanno cosìper omicidio premeditato e aggravato ilGiuseppe Lacarpia. È accaduto nella campagne di Gravina in Puglia domenica notte intorno all’1.40: la, Angela Turturo di 60 anni, era stata soccorsa e trasportata in. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un incidente stradale. Sul posto c’era una Fiat ferma di traverso sulla carreggiata avvolta dalle fiamme, mentre una squadra dei vigili delstava spegnendo l’incendio e il personale sanitario del 118 che stava prestando i primi soccorsi

