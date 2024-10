Certi amori non finiscono: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme? (Di lunedì 7 ottobre 2024) A oltre 15 anni dall’inizio (e dalla fine) della loro relazione Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati assieme? In un panorama mediatico sempre affamato di novità e colpi di scena, la notizia del possibile riavvicinamento tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha scatenato un vero e proprio fermento. Dopo anni dalla loro separazione, sembra che l’amore tra l’imprenditore e la showgirl possa essere rinato dalle sue ceneri. Quadretto di famiglia: la Gregoraci e Briatore di nuovo assieme? – Screenshot IG – notizie.comIl primo indizio di questo clamoroso ritorno di fiamma è stato evidenziato durante la partecipazione di Flavio al programma televisivo “Questioni di stile“, condotto da Elisabetta su Rai 2. Notizie.com - Certi amori non finiscono: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme? Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) A oltre 15 anni dall’inizio (e dalla fine) della loro relazioneedsono tornati assieme? In un panorama mediatico sempre affamato di novità e colpi di scena, la notizia del possibile riavvicinamento traedha scatenato un vero e proprio fermento. Dopo anni dalla loro separazione, sembra che l’amore tra l’imprenditore e la showgirl possa essere rinato dalle sue ceneri. Quadretto di famiglia: ladiassieme? – Screenshot IG – notizie.comIl primo indizio di questo clamoroso ritorno di fiamma è stato evidenziato durante la partecipazione dial programma televisivo “Questioni di stile“, condotto dasu Rai 2.

