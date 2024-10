Taekwondo: azzurri fuori ai sedicesimi nell’ultima giornata dei Mondiali Junior 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Finisce presto per i colori azzurri l’ultima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di Taekwondo, rassegna andata in scena questa settimana in Corea del Sud, precisamente sul tatami di Chuncheon. I nostri ultimi tre combattenti Angelo Longobardi, Riccardo Giordano e Lucia Pezzola si sono infatti fermati a sedicesimi di finale. L’Italia saluta il Paese asiatico dunque con due medaglie di bronzo. Nella categoria -59 kg, Angelo Lombardi ha disputato due incontri, superando ai trentaduesimi l’armeno Styopa Yeremyan per 1-2 (7-9, 6-1, 11-12) fermandosi poi al cospetto di Kantemir Bitsuev per 2-0 (14-1, 16-4). La gara è stata vinta invece dal padrone di casa Junho Sim che, in tre round, ha superato il turco Yusuf Badem (14-7, 1-10, 10-7). Bronzo poi per l’ucraino Samir Mirzoiev e per il giordano Mahmoud Bassammo Youssif. (Di domenica 6 ottobre 2024) Finisce presto per i coloril’ultimadei Campionatidi, rassegna andata in scena questa settimana in Corea del Sud, precisamente sul tatami di Chuncheon. I nostri ultimi tre combattenti Angelo Longobardi, Riccardo Giordano e Lucia Pezzola si sono infatti fermati adi finale. L’Italia saluta il Paese asiatico dunque con due medaglie di bronzo. Nella categoria -59 kg, Angelo Lombardi ha disputato due incontri, superando ai trentaduesimi l’armeno Styopa Yeremyan per 1-2 (7-9, 6-1, 11-12) fermandosi poi al cospetto di Kantemir Bitsuev per 2-0 (14-1, 16-4). La gara è stata vinta invece dal padrone di casa Junho Sim che, in tre round, ha superato il turco Yusuf Badem (14-7, 1-10, 10-7). Bronzo poi per l’ucraino Samir Mirzoiev e per il giordano Mahmoud Bassammo Youssif. (Oasport)

