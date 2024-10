Padova-LR Vicenza: le probabili formazioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Alle ore 15 all'Euganeo è in programma il big match tra Padova e Vicenza, che vale tantissimo per il vertice della classifica. In caso di vittoria la squadra di Vecchi si prenderebbe il primo posto, superando proprio quella di Andreoletti. In caso contrio sarebbe il Padova a mantenere la vetta (Di domenica 6 ottobre 2024) Alle ore 15 all'Euganeo è in programma il big match tra, che vale tantissimo per il vertice della classifica. In caso di vittoria la squadra di Vecchi si prenderebbe il primo posto, superando proprio quella di Andreoletti. In caso contrio sarebbe ila mantenere la vetta (Today)

Padova-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Padova-Vicenza: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Padova-Vicenza, match valido per l’ottava giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Si prevede grande ... (Sportface)

Padova-LR Vicenza: oltre 500 tifosi hanno caricato nella giornata di ieri i biancoscudati - oltre 500 tifosi biancoscudati hanno sostenuto, nella giornata di ieri, la squadra padovana nella rifinitura svolta allo Stadio Appiani, in vista della sfida con il Vicenza in programma oggi alle 15:00. Intanto il mister del Padova Andreoletti ha convocato 26 calciatori. L'elenco completo... (Today)

