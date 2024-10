Novate Milanese spara al figlio della compagna | 19enne gravissimo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un 46enne albanese hato al, undi origini ucraine nella notte tra il 5 e il 6 ottobre a, comune nell’hinterland nord del capoluogo lombardo. Il giovane si trova in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 3.30, dopo una violenta lite in un appartamento di via 25 Aprile, sfociata poi nello sparo per strada, con il 46enne che avrebbe impugnato una pistola detenuta illegalmente eto un colpo al ragazzo tra il collo e la clavicola. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e porto illegale di armi. Articolo completo:aldal blog Lettera43 (Lettera43)