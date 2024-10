Milan, gli errori costano caro: Gudmundsson (e Adli) fanno piangere Fonseca (Di domenica 6 ottobre 2024) È terminata da poco la sfida tra la Fiorentina di Palladino e il Milan di Paulo Fonseca. Dopo 90? minuti di intensità, e tre rigori sbagliati, al Franchi è finita 2-1. SCONFITTA Milan – È terminata 2-1 al Franchi la sfida tra la Fiorentina e il Milan. Un secondo tempo di qualità e con tante occasioni da ambo le parti. Il primo tempo si accende subito forte con le due squadre che provano sin da subito a dettare il ritmo. Al 20? arriva la grande occasione della Fiorentina: Dodo cade a terra in area di rigore e dopo qualche ripensamento, l’arbitro Pairetto chiede l’intervento del VAR. La decisione è netta: calcio di rigore per la Viola che però non riesce a concretizzare. Dal dischetto si presenta Moise Kean che calcia all’angolino basso di sinistra ma Maignan è bravo a parare. Il gol della Fiorentina però è solo rimandato. Al 35? Yacine Adli porta i padroni di casa in vantaggio. (Di domenica 6 ottobre 2024) È terminata da poco la sfida tra la Fiorentina di Palladino e ildi Paulo. Dopo 90? minuti di intensità, e tre rigori sbagliati, al Franchi è finita 2-1. SCONFITTA– È terminata 2-1 al Franchi la sfida tra la Fiorentina e il. Un secondo tempo di qualità e con tante occasioni da ambo le parti. Il primo tempo si accende subito forte con le due squadre che provano sin da subito a dettare il ritmo. Al 20? arriva la grande occasione della Fiorentina: Dodo cade a terra in area di rigore e dopo qualche ripensamento, l’arbitro Pairetto chiede l’intervento del VAR. La decisione è netta: calcio di rigore per la Viola che però non riesce a concretizzare. Dal dischetto si presenta Moise Kean che calcia all’angolino basso di sinistra ma Maignan è bravo a parare. Il gol della Fiorentina però è solo rimandato. Al 35? Yacineporta i padroni di casa in vantaggio. (Inter-news.it)

