Hamas celebra il 7 ottobre, 'un attacco glorioso' (Di domenica 6 ottobre 2024) Hamas celebra il "glorioso" attacco del 7 ottobre in un videomessaggio diffuso alla vigilia dell'anniversario. "Il compimento del glorioso 7 ottobre ha infranto le illusioni che il nemico si era creato, convincendo il mondo e la regione della sua presunta superiorità e capacità ", ha affermato in un videomessaggio Khalil al-Hayya, membro di Hamas con base in Qatar. Hamas ha anche definito oggi "un'operazione eroica" l'attacco alla stazione centrale di Beersheva, in cui è rimasta uccisa una ventenne israeliana e diverse persone sono state ferite. Un attacco "per proteggere la nostra gente contro l'arroganza degli occupanti che hanno avviato una guerra di sterminio", recita un comunicato citato dai media israeliani. (Di domenica 6 ottobre 2024)il "del 7in un videomessaggio diffuso alla vigilia dell'anniversario. "Il compimento delha infranto le illusioni che il nemico si era creato, convincendo il mondo e la regione della sua presunta superiorità e capacità ", ha affermato in un videomessaggio Khalil al-Hayya, membro dicon base in Qatar.ha anche definito oggi "un'operazione eroica" l'alla stazione centrale di Beersheva, in cui è rimasta uccisa una ventenne israeliana e diverse persone sono state ferite. Un"per proteggere la nostra gente contro l'arroganza degli occupanti che hanno avviato una guerra di sterminio", recita un comunicato citato dai media israeliani. (Quotidiano)

