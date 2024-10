Fabio De Martino muore a 17 anni, l'incidente in moto davanti al papà nel giorno del suo 50esimo compleanno (Di domenica 6 ottobre 2024) Un giorno di festa che si è trasformato in tragedia quello di sabato 5 ottobre a Levate, dove in un incidente in moto è morto Fabio De Martino, un ragazzo di 17 anni di Osio Sotto. Il (Di domenica 6 ottobre 2024) Undi festa che si è trasformato in tragedia quello di sabato 5 ottobre a Levate, dove in uninè mortoDe, un ragazzo di 17di Osio Sotto. Il (Leggo)

Chi era Fabio De Martino, morto a 17 anni sotto gli occhi del papà: “Guidava con prudenza, viveva per le moto” - Ci sapeva fare, Fabio, con la moto. Sconvolti. Intorno alle 16, il giovane stava viaggiando in direzione Verdello insieme al padre, Marco, pochi metri dietro a lui, per un giro in moto nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Per imparare a padroneggiare il mezzo e prenderci la giusta ... (Bergamonews)