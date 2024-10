Appello familiari per ostaggi Israele (Di domenica 6 ottobre 2024) 21.42 "Chiediamo ai leader mondiali, alla comunità globale e a tutte le parti interessate di mantenere la pressione su Hamas affinché accetti un accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi". Così l'Appello dei familiari degli ostaggi israeliani sequestrati il 7 ottobre. "Nel celebrare questo triste anniversario, esortiamo il mondo a non diventare silenzioso o compiacente. Ogni giorno che passa è un altro giorno di sofferenza inimmaginabile per gli ostaggi e le loro famiglie. Il tempo è essenziale. Agite ora!", continua l'Appello. (Servizitelevideo.rai) (Di domenica 6 ottobre 2024) 21.42 "Chiediamo ai leader mondiali, alla comunità globale e a tutte le parti interessate di mantenere la pressione su Hamas affinché accetti un accordo per il rilascio di tutti gli". Così l'deidegliisraeliani sequestrati il 7 ottobre. "Nel celebrare questo triste anniversario, esortiamo il mondo a non diventare silenzioso o compiacente. Ogni giorno che passa è un altro giorno di sofferenza inimmaginabile per glie le loro famiglie. Il tempo è essenziale. Agite ora!", continua l'

Mo: i familiari, 'ostaggi hanno sofferto fino all'ultimo respiro' - In una dichiarazione pubblicata in inglese, il forum afferma che Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Alex Lobanov, Almog Sarusi, Ori Danino ed Eden Yerushalmi "hanno sofferto fino all'ultimo respiro". "hanno implorato di essere liberati, hanno implorato per le loro vite. " Il Forum aggiunge che ci ... (Liberoquotidiano)

Familiari scherniti e paragoni tra se stesso e gli ostaggi di Hamas: ecco gli audio di Netanyahu con gli ex prigionieri e i loro parenti - Non è da meno la moglie Sara che, facendo un parallelo con le persone sequestrate, si è lamentata di aver vissuto una vita normale fino a quando non ha sposato il premier più longevo nella storia del Paese. “Voglio dirvi di cosa mi occupo – ha detto il premier – Mi sto occupando di [impedire] la ... (Ilfattoquotidiano)

7 ottobre, Mattarella: “Ferma condanna per l’attacco di Hamas. Ora cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi” - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro cittadini di Israele, ha rilasciato una dichiarazione di ferma condanna per l'atta ...(firenzepost)

