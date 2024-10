Lea Pericoli la Diva del tennis Pietrangeli | Non voleva giocare con me litigavamo spesso Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Leaè morta, a 89 anni. L’exta vincitrice di 27 titoli complessivi tra singolare, doppio e misto viene ricordata per la sua eleganza e il suo essere la “” del. Leagiocava sulle debolezze delle avversarie Il Corriere della Sera scrive a proposito: Lea. Da sempre, una questione di stile. L’ultima apparizione in pubblico era stata nel dicembre dell’anno scorso alla festa milanese della Federper celebrare la stagione d’oro di Jannik Sinner, il campione che adorava ma non ha fatto in tempo a godersi. Quando lui trionfava in Australia e poi a New York, la Lea era già nel suo mondo, da tempo non usciva più dalla bella casa milanese in zona Porta Romana, confortata dall’amata sorella, dagli album zeppi di foto e dai ricordi, quelli che resistevano all’usura feroce del tempo.