Era la Divina del tennis Una vita in campo con eleganza Dalla lotta al cancro ai trionfi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) di Leo Turrini "Ho vinto molte sfide nella mia, ma la vittoria cui rimango più legata l’ho ottenuta senza racchetta in mano". Lea Pericoli, spentasi a 89 anni, non è stata soltanto la prima regina delitaliano al femminile, l’ava sapiente di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Jasmine Paolini, Sara Errani. Beninteso tutto questo resterà, il patrimonio agonistico di una donna che faceva sport al massimo livello in una epoca ancora segnata dal pregiudizio maschilista. Ma c’è stato altro, c’è stato di più. Lea, che era una maestra dinell’anima e non esclusivamente nei pizzi che sfoggiava sul, ecco, dicevo, Lea fu una pioniera anche nellacontro un altro pregiudizio, meno volgare e, però, dolorosamente pericoloso.