Castiglion Fiorentino il primo consiglio presieduto da Elisa Canocchi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arezzo, 5 ottobre 2024 – Dopo le nomine è tempo di riunioni per l’ICEC, l’Istituzione Culturale ed Educativaese. Ieri pomeriggio, alla presenza dell’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, si è tenuto ildae che vede in veste di vicepresidente Maria Stella Frappi, e di consiglieri Elena Badini, Claudio Strat e Simone Sanchini. “Ringrazio il sindaco Mario Agnelli per la nomina e per il saluto che ci ha fatto ad inizio riunione” – afferma la presidente, che aggiunge “la nuova ICEC riconosce il valore della sua tradizione, di quanto fatto e promosso fino ad oggi e propone una visione ‘larga’, si apre a nuovi orizzonti unendoa Cortona e ad Arezzo, passando per la Valdichiana, da vivere come un ‘unicum’ territoriale dove è presente da millenni una comunità che ha medesime radici storiche e culturali”.