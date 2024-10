Un posto al sole trama 4 ottobre 2024 | Diana in crisi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Dalla Valle vivrà un momento di grande scoramento ad Unal, come annuncia ladella puntata in onda venerdì 4. La donna, di recente, è stata aggredita dal compagno, Flavio Bianchi, ed è rimasta per molto tempo in coma farmacologico. La donna, in seguito, si è finalmente risvegliata e ha appreso di dover affrontare una lunga riabilitazione. A quel punto, Nunzio ha deciso di starle accanto e di aiutarla a gestire quel delicato e difficile momento. Così i due hanno iniziato a frequentarsi nuovamente eha proa Cammarota di intraprendere una relazione seria. Il giovane chef, deluso dall'atteggiamento di Rossella, la quale, dopo aver deciso di lasciare Riccardo sull'altare, ha continuato a chiedere del tempo a Nunzio per riflettere sui suoi sentimenti, alla fine ha scelto di stare con la Dalla Valle.