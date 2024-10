Stile ’Golden Goose’ Qualità artigianale per le sneaker di lusso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Secondo appuntamento alla Fashion Week di Parigi percon l’evento ’We Will Always Be Those Kids’ al teatro Elisèe Montmartre, sala da ballo del 1807 famoso per essere stato la culla del Can-Can. Il brand dis e abbigliamento, con headquarter a Marghera di 22mila metri quadri, ha come Ceo Silvio Campara, 45 anni da Lugagnano (Piacenza), approdato nell’azienda con la famosa stella disegnata sulla tomaia dopo esperienze in Alexander McQueen e in Giorgio Armani. Il brand, che ha il fondo di private equity Permira come azionista di maggioranza, ha fatturato nel 2023 587 milioni di euro con un ebitda da 200 milioni e molto vicino ormai alla quotazione alla Borsa di Milano.