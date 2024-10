Reina | Napoli è solarità gente che ti dà anche quello che non ha Per sempre nel cuore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex portiere delPepetorna al Maradona da avversario, ricordando emozioni e legami indimenticabili con la città partenopea. Domani sera, Pepetornerà allo stadio Diego Armando Maradona come avversario, difendendo la porta del Como. Intervistato da SKY Sport, l’ex portiere delha condiviso ricordi e sentimenti profondi legati alla città partenopea, esprimendo un amore incondizionato che va oltre il semplice legame professionale. “Mi viene in mente il profumo del caffè, l’altruismo e i sorrisi.rimarràneldella mia famiglia”, ha dichiarato, visibilmente emozionato. Durante i suoi quattro anni in azzurro, il portiere ha costruito legami speciali, sia nel mondo del calcio che al di fuori. “Abbiamo fatto tanti amici, e ogni volta che torniamo a, ci rendiamo conto di quanto sia unica questa città.