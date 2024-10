Nba Towns è nuovo giocatore dei Knicks

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Karl-Anthonyè undei New York. Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità da parte del club di Nba. Il centro, classe 1995, lascia i Minnesota Timberwolves dopo nove stagioni, 573 partite e oltre 13mila punti segnati. Al suo posto la franchigia di Minneapolis accoglie Donte Di Vincenzo e Julius Randle, entrambi provenienti dal club della grande mela e coinvolti nell’affare. Welcome, Karl-Anthony! pic.twitter.com/WzORYUmQ8k — NEW YORK(@ny) October 2, 2024 Nove stagioni con i Timberwolvesha frequentato il college del Kentucky prima di approdate in Nba. E’ stata la prima scelta assoluta nel Draft del 2015, venendo selezionato proprio dai Timberwolves. Con i lupi KAT è cresciuto sia umanamente che sportivamente confermandosi tra i più forti della lega.