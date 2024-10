La Sgambada de Longuel taglia il traguardo della 50esima edizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)o (Bergamo). Sono aperte le iscrizioni per la 50ade, che si terrà domenica 6 ottobre con partenza e arrivo all’oratorio dio. La storica manifestazione podistica, una delle primecittà,ildelle 50 candeline con uno staff rinnovato (la gestione è passata dallo Sci Club a Vivereo) e alcune innovazioni. Tra queste, per celebrare l’anniversario, il passaggio in quartiere del primo trattocamminata, che poi prosegue sul classico percorso di 10 km che sale al Pascolo dei Tedeschi, percorre i Torni e discende dalla scaletta dello Scorlazzino, mentre il percorso di 5 km (seconda novità, introdotta lo scorso anno), giunge ad Astino e rientra su via del Celtro.