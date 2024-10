Fiorentina-The New Saints Palladino | Difesa in emergenza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

Fiorentina-The New Saints giovedì 3 ottobre alle 21 allo stadio Franchi di Firenze. Partita valida per la prima giornata di Conference League diretta dall'arbitro austriaco Sebastian Gishamer. Fiorentina finalista delle ultime due edizioni di Conference League Raffaele Palladino: "Siamo in emergenza in difesa con tre squalificati, Quarta, Comuzzo e Ranieri. Pongracic non è ancora pronto, ha lavorato con il gruppo in questi giorni e non ci sarà. Abbiamo lavorato per mettere in campo la formazione migliore. Però sono sicuro che chiunque scenderà in campo, anche adattato in una posizione non sua, farà una grande prestazione. Convocati Kouadio e Baroncelli della Primavera, li ho portati in ritiro, li conosco, saranno in panchina. Dovrebbe giocare Moreno dal primo minuto".