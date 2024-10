Dall' Inter alla Nazionale inglese 8 maglie in cui Umbro ha anticipato il futuro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C'era una volta il calcio degli anni '90, quando tutto sembrava più florido e lussurioso, quando il campionato italiano non conosceva rivali nel mondo e gli stadi del nostro Paese sembravano astronavi provenienti da un mondo futuristico. Un'idea che sembra ormai svanita e sorpassata dal tempo, eccezion fatta per qualcosa che anche oggi esercita un fascino irresistibile: leda calcio. In Serie A come nel resto d'Europa, fu soprattuttoa creare un vero e proprio «impero estetico», vestendo alcuni dei club e delle Nazionali più importanti e, soprattutto, inventando design nuovi, fantasiosi, come se stessero anticipando il. A conti fatti, lo hanno fatto sul serio, influenzando il merchandising di quegli anni e anche di quelli successivi.