Con Mark Rutte alla Nato la maschera è caduta | comandano Usa ed economia di guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nell’aprile del 2020 il neo insediato segretario generale della, il liberale olandese, era primo ministro del suo paese e aveva suscitato l’indignazione di tutto il palazzo politico e mediatico italia. Rispondendo ad un autista che che gli aveva urlato da lontano in un parcheggio “basta soldi a italiani e spagnoli”,con una risata aveva replicato: certo basta soldi agli italiani. Lo scandalo di allora è stato ufficialmente dimenticato oggi che, nel suo discorso di insediamento, ha proclamato la necessità di aumentare le spese militari e di bombardare la Russia per vincere lain Ucraina. Oggi i politici e i giornalisti euroatlantici, furibondi quattro anni fa con, non hanno avuto nulla da dire sulle sue parolefondaie, né tantomeno le hanno collegate a quelle del passato, eppure il nesso c’è e pure profondo.