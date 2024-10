Basket serie B L’OraSì dai complimenti vuole passare alla prima vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A caccia della. Galvanizzata dall’ottima prestazione contro Ruvo di Puglia,cercherà questa sera i primi due punti della stagione, ma non dovrà sottovalutare la Virtus Cassino che si presenterà alle 20.30 al PalaCosta. I laziali, visti dagli addetti ai lavori come tra i maggiori candidati a disputare i playout rischiando anche la retrocessione diretta, hanno esordito con una grande prestazione, perdendo di soli due punti in casa contro la corazzata Herons Montecatini dopo un supplementare. Mattatore è stata l’ala tedesca Beck, autore di 17 punti, uno dei migliori realizzatori della squadra insieme a Teghini e a Riva. Cassino è una squadra giovane che dovrà costruirsi la salvezza davanti al proprio pubblico e proprio per questo motivo, i giallorossi non possono farsi sfuggire la