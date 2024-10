Milan Davide Calabria sentito come testimone per il caso ultras | ecco perché

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), il capitano rossoneroverrà ascoltatoper illa motivazione della Procura In seguito all’inchiesta che ha coinvolto il tifo organizzato die Inter, potrebbero essere ascoltati dalla procura anche giocatori, dirigenti e allenatori. Tra questi Dovrebbe esserci anche il capitano del. Sì,tra le intercettazioni, si è parlato anche di possibili rapporti tra il giocatore dele la Curva Sud.che allora non è da escludere nemmeno l’ipotesi di una squalifica per quanto riguarda il capitano del club di via Aldo Rossi. C’è, infatti, un articolo (il numero 25) del codice di giustizia sportiva che regola i rapporti che i tesserati devono avere con il tifo organizzato.