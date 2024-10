Gruppo Fs | nasce Regionale nuovo volto del trasporto tra innovazione e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)”, ilbrand che i passeggeri troveranno sui treni di Trenitalia muovendosi nella propria città o regione. Non solo un tratto distintivo che propone di rafforzare l’attenzione delFS verso pendolari, studenti, lavoratori e turisti, ma un vero e proprio stile improntato alla, accessibilità,e attenzione alle persone che si muovono in treno. Le novità delbrand sono state presentate oggi presso la stazione di Roma Ostiense dall’Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Corradi. In 15 anni ildi Trenitalia ha vissuto un periodo di vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda i nuovi treni, ma anche per i servizi, sempre più improntati sull’intermodalità, insieme a un comfort che nel tempo ha raccolto il giudizio positivo dei passeggeri e il riconoscimento degli stakeholder.