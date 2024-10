Bonus auto c’è il bis Accolte 400 richieste fondi fino a dicembre E scatta la mini proroga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 – Quasi 400 domandeper un importo prenotato di oltre 1 milione e 500mila euro. Prima scettici, poi sempre più convinti, tanto da spingere il Comune are ilche scadeva due giorni fa,al 31. Sono i fiorentini chera hanno chiesto e ottenuto, grazie agli incentivi di Palazzo Vecchio più di 800mila euro per cambiare la propria, mandando in pensione i veicoli diesel più inquinanti immatricolatial 2014. Non pochi se si pensa che i diesel euro 5, solo in città sono più di 19mila su un parcodi circa 200mila. Adesso resta un tesoretto di quasi un milione e mezzo di euro che potrà essere utilizzato da altrettanti residenti che sognano di acquistare e un’nuova o usata, con un ’aiutino’ che va dai 3.500 per un motore a benzina ai 5mila euro per uno elettrico. Quest’ultimo è stato fra ipiù richiesti.