Ascolti tv dell’1 ottobre I leoni di Sicilia contro Temptation Island

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non c’è pace per Miriam Leone che ancora una volta si è scontrata in tv con Filippo Bisciglia. Infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Idi, mentre su Canale 5 è tornato l’appuntamento con. La guerra deglitv si fa di settimana in settimana sempre più aspra anche perché quella andata in onda è stata l’ultima puntata de Idicon Miriam Leone e Michele Riondino. E settimana scorsa lo share aveva premiato. Ma i Florio vendono cara la pelle e la trama si fa sempre più avvincente. Vincenzo, ormai cinquantacinquenne, è ancora ossessionato dalla ricerca di un titolo nobiliare da accostare al nome dei Florio. Per questo si rifiuta di dare il suo benestare quando la sua primogenita Angela riceve una proposta di matrimonio dal figlio di un armatore come lui. Tocca a Giulia difendere la figlia.