Yulia e Jessica litigano durante la pubblicità | Hai problemi alimentari

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello in questi giorniBruschi eMorlacchi si sono scontrate in più occasioni e al centro delle catfight c’è finito anche Luca Giglio, molto vicino a entrambe le gieffine. La Morlacchi tra le tante cose ha detto anche: “Lei fuori è fidanzata. L’anello da 50.000 Euro che le ha regalato il compagno quando uscirà lo andrà a vendere al compro oro“. La toscana (il suo ex sposerà un uomo) ieri in diretta ha scoperto della frase sull’anello è andata su tutte le furie,laè scoppiata una lite piuttosto vivace che è finita con offese e qualcosa di più delicato “quella coisei tu” JULIA CON QUESTA FRASE TI SEI DEFINITATI HA SGAMATO AMORE CARO #grandefratello pic.twitter.com/ox1QP2xKW9 — comment32 (@comment322) September 30, 2024vs, la litigatala