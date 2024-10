Viadana la confessione del 17enne | Ho ucciso Maria Campai a mani nude Un rebus il movente ipotesi emulazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “L’ho soffocata stringendole braccio e avambraccio intorno al collo”. Ha confessato ildi(Mantova) arrestato per l’omicidio di, la 42enne di Parma – il cui corpo è stato ritrovato lo scorso giovedì nel giardino di una villetta abbandonata – con cui il giovane aveva preso appuntamento su un sito d’incontri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che gli contestano anche occultamento di cadavere e premeditazione, prima di incontrare la vittima il ragazzo ha cercato sul web alcuni video su pratiche sessuali estreme e tecniche per uccidere a. Il Gip ha confermato il carcere per il minorenne che, al momento, è recluso al Beccaria di Milano. Il giovane pare essere stato un grande appassionato della serie crime “Dexter“. Alcuni giorni prima dell’omicidio, ha pubblicato una foto sui suoi canali social con una didascalia inquietante: “Brian Moser“.