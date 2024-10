Terribile incidente scuolabus si schianta contro auto e si ribalta | tanti bambini a bordo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un gravesi è verificato oggi, primo ottobre, a Policoro in provincia di Matera. Per cause ancora da accertare unosi è scontrato con un’guidata ina via Metaponto. Il bus si èto su un fianco. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un ragazzo di 23 anni di origine albanesi. A dare l’allarme sono stati alcunimobilisti in transito alcuni dei quali si sarebbero fermati nel tentativo di prestare un primo soccorso. >> “Esagerata!”. Ha fatto 18 anni, festa senza limiti per la figlia della conduttrice tv: buttafuori, limousine, lusso e tante critiche Adelloc’erano una decina di, ragazzi delle scuole medie di Policoro, un’accompagnatrice e alla guida il conducente di 64 anni. Ferito anche il 23enne alla guida. I soccorsi sono arrivati poco dopo.