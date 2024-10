Operazione ’Mare sicuro’ Soccorsi e repressione il bilancio dell’estate | 44 sanzioni e 95 bollini blu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Finisce l’estate, e la Capitaneria di porto fa undell’“Mare e Laghi Sicuri 2024”. L’attività operativa era iniziata il 15 giugno ed è stata articolata in due fasi: una preventiva, per sensibilizzare l’utenza sulle tematiche legate alla sicurezza in mare, alla cultura nautica ecc ed una seconda esecutiva, con attività mirate alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione, alla vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali ed alla tutela dell’ecosistema marino. Le attività svolte dai militari di Pesaro, "sono state finalizzate – si legge in una nota – a presidiare il litorale nella fascia compresa tra Pesaro e Gabicce Mare".