Mark Rutte è ufficialmente il nuovo segretario generale della Nato

(Di martedì 1 ottobre 2024)il. Dopo il voto all'unanimità dello scorso giugno che lo indicava come successore desigdel norvegese Jens Stoltenberg, questa mattina i due si sono incontrati al quartierdell'Organizzazione a Bruxelles e hanno preso parte alla cerimonia di avvicendamento. Stoltenberg lascia dopo un mandato decennale, mentreè pronto a entrare in carica dopo aver guidato i Paesi Bassi per ben 14 anni. "Non vedo l'ora di iniziare, ringrazio Jen per l'amicizia", ha detto l'ex premier olandese nella conferenza stampa congiunta. Il passaggio di consenge e la nuova leadership arrivano in un contesto internazionale complicato, con la guerra in Ucraina e in medio oriente, dove nello stesso giorno è iniziata l'operazione di terra di Israele in Libano, a quasi un anno dagli attentati di Hamas del 7 ottobre 2023.