Tifiamo per soldi della squadra non ce ne frega niente | la vera mentalità Ultras è imprenditoriale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dovevano arrivare gli, in viva voce intercettata, a farci la lezione di economia aziendale. A noi poveri tifosi dilettanti, oppressi dal senso di colpa per non essere andati in trasferta a Gela (ogni tifoso ha una Gela nell’armadio, non si scappa, è un peccato originale). A noi accusati di “occasionalismo” perlopiù borghese, collinare, per non aver fatto l’abbonamento in Serie C da mettere in curriculum e camparci moralmente di rendita nei secoli dei secoli. Eccola la tanto decantata “: la. Il professionismo. Le curve: la Bocconi del calcio. Riprendiamo testuale dai nastriGuardia di Finanza delle intercettazioni deglimilanesi: “Non ce ne importa proprio nullacampagna acquisti, non mi importa nulla, non faccio le cose per lo striscione, non me neproprio, nessuno lavora per il popolo.