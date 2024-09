Politano l’intelligenza di scoprirsi gregario per diventare indispensabile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024)diperQui finisce il passato, un cartello grosso sulle spalle di un’ala che, a trentuno anni pare tornato ai tempi della fame di affermarsi. Matteoossia ilche ha messo il genio nella borraccia e ha cominciato a pedalare per trascinarsi tutti dietro, tappa dopo tappa. C’era solo una possibilità per restare aggrappato alla maglia che ha portato in cima, fino a sedersi sulla traversa, quella di, motore e azione, bomber e terzino. Ricorda il Giaccherini di Conte ma con una differenza sostanziale e doverosa: Matteo è tecnica ed estro e per questo è sorprendente, in questo principio di stagione, vederlo rincorrere tutti con ferocia e caparbia ostinazione.