Manchester United santuario dei soldi sprecati L’inizio della fine di ten Hag Guardian

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 3-0 del Tottenham in casa delè una di quelle mazzate storiche che la stampa inglese non si lascia passare sotto al naso. Erik ten Hag è ovviamente sotto il fuoco incrociatocritica anche se – come scrive Jonathan Liew sul– “ha cercato di mantenere una parvenza di dignità, come un idraulico che compila con calma la sua fattura anche se l’acqua marrone gli sbatte intorno alle ginocchia”. In realtà proprio ilaffonda sullo. E visto che i piani del nuovo stadio sono sempre più sfarzosi eccolo qua: “Con diversi anni di anticipo sui tempi previsti, e forse non esattamente come previsto nei disegni degli architetti, ma perfetto sotto molti altri aspetti. Un tempio dello shopping con annessa concessione per il calcio; unper i; un campo in cui il rumore si solleva a malapena sopra un mormorio scontento”.