Bergamo è la città più sportiva d’Italia | primo posto nella classifica nazionale 2024

(Di lunedì 30 settembre 2024)è lapiù, per la prima voltasua storia, davanti a Trento e Genova. A decretare il primatodel nostro capoluogo, che l’anno scorso si era piazzato al 7°, è lastilata dal Sole 24 Ore e pubblicata sul quotidiano lunedì 3o settembre: l’indagine di Pts ha tenuto conto dell’indice di sportività attraverso 35 indicatori. I dati presi in esame riguardano, tra gli altri, la pratica, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.