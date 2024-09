Saccani | Mkhitaryan? Mani involontario non ha senso discuterne

Leggi tutta la notizia su inter-news

In Udinese-Inter un solo episodio arbitrale, se così si può chiamare, ossia quello che ha coinvolto Henrikh. NESSUN DUBBIO – L'ex arbitro Massimiliano, ospite durante la trasmissione calcistica 90° minuto su Rai 2, ha analizzato l'unico episodio della partita tra Udinese e Inter. Ma non c'è alcun dubbio: «Più che un episodio è una curiosità: l'episodio capita al 45' della ripresa ed è un contrasto traed Ekkelenkamp, contrasto di difficile valutazione e l'armeno in caduta tocca il pallone con la mano. Ma è un toccoche non hadiscutere».