Endless Love non in onda oggi 29 settembre perchè? I motivi e cosa al suo posto

(Di domenica 29 settembre 2024) Una brutta sorpresa attende, domenica 29, i fans di. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà innel consueto slot pomeridiano di Canale 5, perché? e scopri inon in, 29Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di, domenica 29, che interesserà anche la dizi turca. Salta l’appuntamento con le vicende di Kemal e Nihan, chenon andranno in. Ma quali sono idi questo cambio di programmazione? La soap opera turca è stata sospesa dal daytime pomeridiano domenicale per lasciare spazio al ritorno di Amici 2024/2025, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che torneràsulla rete ammiraglia Mediaset dopo una lunga pausa estiva.