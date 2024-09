Rugby femminile l’Italia non punge e la Scozia vince all’esordio della WXV

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è conclusa al DHL Stadium di Città del Capo la prima sfideWXV 2 e in campo sono scesee la. Una sfida rivincita del match vinto dalle britanniche allo scorso 6 Nazioni e la formazione di Nanni Raineri era a caccia di una vittoria per mostrare una crescita rispetto all’ultimo anno. Avvio forte, ma regge la difesa azzurra che impedisce alle britanniche di mettere a referto punti. Si arriva, così, al 9’, quando una bellissima fiammata delle azzurre porta Stevanin e compagne a un passo dai 22 scozzesi, ma ancora nulla di fatto. Molto aggressiva la difesa italiana e fatica laa risalire il campo. Italia che potrebbe sbloccarla al 24’, ma Rigoni sfiora solo il palo alla sua destra dalla piazzola. E al 26’ un in avanti volontario costa il cartellino giallo ad Aura Muzzo e Italia in inferiorità per 10 minuti.